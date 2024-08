Atalanta, altri guai per Gasperini: un big non parte per Lecce

TUTTOmercatoWEB.com

Sembra non esserci pace in questa stagione per l'Atalanta di Gasperini. La Dea farà il suo esordio al Via del Mare contro il Lecce ma l'allenatore dovrà fare a meno di Lookman. Il calciatore avrebbe infatti chiesto di non essere convocato dopo aver saputo di un interesse concreto del Psg. Di fatto la società parigina ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore che ha aperto alla cessione nonostante il contratto che lo lega ai bergamaschi fino al 2027.