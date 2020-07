Atalanta - Bologna, le formazioni ufficiali: Muriel e Malinovskyi in panchina, Palacio titolare

La Dea per mettere pressione all'Inter ed il Bologna per tentare lo sprint per l'Europa: la sfida che apre la 35^ giornata del campionato sarà sicuramente avvincente. A pochi minuti dal fischio iniziale sono stati resi noti i due schieramenti ufficiali: Mihajlovic sceglie Palacio rispetto ad Orsolini, mentre Gasperini premia Gomez e Zapata.

ATALANTA (3-4-1-2) - Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Castagne, de Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Gomez, Zapata. All.: Gasperini

BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Krejci; Medel, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic