Atalanta, Brescianini: "Nel primo tempo la Lazio ci ha chiuso, ma poi..."

Il suo gol ha permesso all'Atalanta di strappare il punto contro la Lazio all'Olimpico, pareggiando il gol di Dele-Bashiru. Dopo il triplice fischio è intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista nerazzuto Marco Brescianini:

"Siamo un po' delusi dal primo tempo, volevamo imporre il nostro in gioco, ma non sempre può andar bene. Oggi avevamo davanti dei giocatori molto forti, siamo stati bravi a riaddrizzarla, ci prendiamo questo punto. Cosa è scattato nell'intervallo? Forse qualcosa è successo a livello mentale e di consapevolezza, siamo partiti un po' frenati anche perché la Lazio ci ha chiuso gli spazi, il primo tempo è stato difficile, nel secondo anche tatticamente siamo usciti. In estate ci sono state cose fuori dalle mie competenze, poi mi si è presentata questa opportunità e l'ho colta al volo. Questa è stata una scelta azzeccata, Atalanta e Bergamo sono casa per me. Il 2024 è stato una grande annata per me e per l'Atalanta, ora chiudiamo l'anno in testa, dopo la vittoria contro l'Europa League".