Atalanta, cinque gol rifilati al Ponte San Pietro: Gasperini recupera due titolari

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Atalanta si prepara alla sfida contro la Lazio in programma domenica 23 ottobre e valida per l'11esima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini nel pomeriggio è scesa in campo per un'amichevole contro il Ponte San Pietro vinta per 5-0. Tripletta di Hojlund, gol di Mario Pasalic e Lookman.

Il tecnico dei bergamaschi può sorridere per l'ottima risposta data in campo da Duvan Zapata, assente da circa due mesi causa infortunio. Buon test anche per Juan Musso che è rimasto in campo per circa un'ora e potrebbe essere convocato in vista del match contro i biancocelesti.