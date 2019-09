Atalanta, clamoroso Skrtel: il giocatore rescinde il contratto

Dopo appena tre settimane dalla firma sul contratto, potrebbe già finire l'avventura di Skrtel all'Atalanta. Mancherebbe solo l'ufficialità per la rescissione consensuale che avverrà domani in occasione della chiusura del calciomercato. Alla base di tale scelta ci sarebbero dei problemi di natura fisica. Con l'addio dell'esperto difensore slovacco, arrivato a Bergamo per sostituire Mancini, l'Atalanta si troverà costretta a cercare un sostituto last minute.

