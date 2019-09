Lazio - Roma, tutte le statistiche del derby della Capitale

Ancora si è in estate e già è tempo di derby. Lazio - Roma, l'una di fronte all'altra l'1 settembre per la seconda giornata di campionato. Biancocelesti reduci dalla vittoria di Marassi per 3-0 contro la Sampdoria, giallorossi dal 3-3 dell'Olimpico con il Genoa. Andiamo ad analizzare le statistiche della stracittadina.

L'ultimo derby datato 2 marzo 2019 è stato vinto 3-0 dalla Lazio, grazie alle reti di Caicedo, Immobile su rigore e Cataldi.

Il derby d'andata della scorsa stagione invece finì 3-1 per la Roma con gol di Pellegrini, Immobile, Kolarov e Fazio.

L’ultimo pareggio è nel derby di ritorno della stagione 2017-18: il 15 aprile 2018 la stracittadina finì a reti bianche.

Sarà la sfida numero 173 tra Serie A e Coppa Italia: Roma in vantaggio nei confronti diretti con 65 vittorie, contro le 46 della Lazio e i 61 pareggi.

Nella Serie A con girone unico 79 sono i precedenti, avanti di misura la Roma con 29 vittorie a 24, 27 sono le X.

Nei derby in campionato dopo il 26 maggio 2013 sono 7 i successi giallorossi, 2 quelli biancocelesti e 3 pari.

Gli ultimi 3 confronti in Coppa Italia sorridono alla Lazio: 2 vittorie e una sconfitta. La prima è la finale del 26 maggio 2013 (0-1), la seconda è la semifinale d’andata dell’1 marzo 2017 (2-0). I giallorossi si imposero nel ritorno del 4 aprile 2017 (3-2), ma mai vittoria fu più amara perché in finale volarono i ragazzi di Inzaghi.

Primo faccia a faccia tra Inzaghi e il neo allenatore della Roma Fonseca.

Il bilancio di Inzaghi nei derby in Serie A da allenatore è leggermente negativo: 3 vittorie, 4 ko e un pareggio.

A livello Primavera le statistiche sono assolutamente in attivo con 5 successi, 1 pareggio e 2 ko. La vittoria più importante è quella della finale di ritorno di Coppa Italia dell'1 maggio 2015 per 2-0, ribaltando l’1-0 giallorosso dell’andata.

Da giocatore Simone ha conseguito 2 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte.

Per Fonseca è anche la prima sfida da allenatore contro la Lazio.

Ciro Immobile ha segnato 6 gol contro la Roma, di cui 5 con la maglia della Lazio e 1 con quella del Torino: 2 delle reti biancocelesti sono state realizzate nelle semifinali di Coppa Italia del 2017.

Sergej Milinkovic Savic è ancora all’asciutto in campionato contro i rivali cittadini, mentre in Coppa Italia è a quota 2: anche lui come Immobile a segno delle semifinali di Coppa Italia del 2017.

Con 2 segnature alla Roma ci sono anche Marco Parolo e Dusan Basta, la seconda delle quali realizzata in un derby. La prima arrivò rispettivamente con Parma e Udinese.

Senad Lulic ha realizzato 1 gol alla Roma, quello che al 71’ decise la finale di Coppa Italia 2013.

Dopo l'ultimo precedente sono saliti a quota 1 anche Felipe Caicedo e Danilo Cataldi.

In casa Roma El Shaarawy e Perotti hanno firmato 3 reti ai biancocelesti, Dzeko e De Rossi 2, Florenzi, Pellegrini, Kolarov e Fazio 1.

