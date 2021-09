Atalanta, Gasperini e il cellulare in panchina: ecco cosa dice il regolamento

Gian Piero Gasperini non ha accettato la sconfitta subita ieri in casa contro la Fiorentina. Stavolta niente critica al campo, ma la sua attenzione si è spostata verso la terna arbitrale. Una gara complicata quella di Bergamo con tre calci di rigore e un gol annullato grazie all'ausilio della Var che hanno fatto storcere la bocca al tecnico della Dea. "Episodi troppo pesanti contro di noi" ha tuonato Gasperini. Regolamento alla mano, però, le decisioni di Marini e Di Paolo appaiono corrette mentre fa discutere le immagini che vedomo il mister dei bergamaschi che osserve gli episodi dal cellulare di un dirigente. In questo caso, infatti, la regola quattro è abbastanza chiara e recita: «È consentito l’uso di apparecchiature di comunicazione elettronica da parte di dirigenti, laddove sia correlato direttamente alla salute o all’incolumità dei calciatori o per ragioni tecnico/tattiche, ma solo se si tratta di apparecchiature piccole, mobili e portatili. Un dirigente che utilizza apparecchiature non autorizzate o che si comporta in modo inappropriato a seguito dell’uso di apparecchiature elettroniche o di comunicazione sarà espulso». Vero che spesso, soprattutto quando un mister è squalificato, i direttori di gara chiudono un occhio ma in questo caso l'episodio è diverso. Gasperini e il suo assistente hanno rischiato un rosso che probabilmente avrebbe ampliato le proteste che, come spesso accaduto in passato, appaiono immotivate ed esagerate.