Atalanta, Gasperini vince la Panchina d’Oro: è il migliore allenatore della Serie A

Gian Piero Gasperini vince, per il secondo anno consecutivo, la Panchina d'Oro. Il tecnico dell'Atalanta, votato dai colleghi in maniera telematica, ha vinto il premio come migliore allenatore della scorsa stagione. Questi i complimenti del presidente della FIGC, Gabriele Gravina: "Nonostante la pandemia si rinnova la bellissima tradizione della Panchina d'Oro; anche con il voto telematico, la partecipazione degli allenatori è stata straordinaria. La Federazione crede nello sviluppo del Settore Tecnico, che rappresenta una delle nostre eccellenze, con nuovi strumenti e nuove modalità di formazione già varati e altri che stiamo studiando. Il Covid ha creato non poche problematiche, ma l'istruzione non si è mai fermata e l'aggiornamento tecnico è stato continuo e di grande qualità. Congratulazioni ai vincitori: un riconoscimento prestigioso che, in una situazione straordinaria come quella che stiamo vivendo, mi sento di estendere a tutta la categoria". L’allenatore della Dea ha battuto gli avversari in lizza Stefano Pioli del Milan, Simone Inzaghi della Lazio e Antonio Conte dell'Inter.