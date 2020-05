Atalanta, i tifosi contro la ripresa della Serie A: "Assurdo, siamo schifati" - FT

I tifosi dell'Atalanta, la prima squadra che la Lazio affronterà alla ripresa del campionato, si sono schierati contro il ritorno in campo dopo l'emergenza Coronavirus. Il loro pensiero è riassunto in uno striscione, esposto all'esterno dello stadio Atleti Azzurri d'Italia: "Schifati da un'assurda decisione. Inseguire i milioni e non il pallone. Sistema calcio vergogna".

