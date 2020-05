Lulic, Senad festeggia 15 anni insieme alla moglie... con un annuncio speciale - FT

Fiocco azzurro in casa Lulic. Ad annunciarlo la stessa coppia sui rispettivi profili Instagram. Senad ha pubblicato che la ritrae con la moglie Sandra e il "pancione", e ha aggiunto: "15 anni al mio fianco, buon anniversario amore mio. Ti aspettiamo piccolo, con tanta felicità e amore". Simili le parole utilizzate dalla donna per annunciare il lieto evento ai propri followers, in occasione dei quindici anni insieme al capitano della Lazio: "Quindici anni di noi, con il regalo più bello".

