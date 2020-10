Atalanta, Ilicic torna tra i convocati dopo il periodo di depressione

Dopo circa quattro mesi Josip Ilicic ritorna nella lista dei convocati dell'Atalanta. La sua ultima apparizione con la maglia nerazzurra risale allo scorso 11 luglio, quando la Dea pareggia 2-2 sul campo della Juventus. Da quel momento in poi, lo sloveno non è mai più sceso in campo. Prima si ipotizzava un infortunio, poi la società bergamasca comunica che il calciatore era rientrato in patria per motivi personali. Non si tratta quindi di problemi fisici ma mentali. Josip Ilicic cade in depressione. Come può un giocatore così soffrire di questa malattia? Il trequartista ex Fiorentina ha avuto sin qui una vita segnata da eventi traumatizzanti come l'uccisione del padre a soli 7 mesi, l'infanzia segnata dalla guerra, l'infezione batterica ai linfonodi del collo nel 2018 e la morte dell'amico ed ex compagno di squadra Davide Astori. Ilicic ha superato anche questo ostacolo, ha vinto contro questo terribile disturbo psicologico ed è tornato alla corte di Gasperini. Dopo diversi allenamenti, il mister nerazzurro ha deciso di inserirlo di nuovo nella lista dei convocati. Lo sloveno, infatti, partirà per Napoli con la squadra e potrebbe subentrare a partita in corso nel match di sabato pomeriggio.

