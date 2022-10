Atalanta - Lazio, ecco quando parlerà Sarri in conferenza stampa

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Mancano poche ore al big match tra Atalanta e Lazio, valido per l'undicesima giornata di Serie A e che metterà di fronte due delle formazioni più in forma del campionato. Se da una parte i bergamaschi hanno recuperato Duvan Zapata, dall'altra la Lazio, però, dovrà far a meno di Ciro Immobile, suo bomber e capitano. A rivelare quale sarà l'approccio della squadra alla sfida sarà nella giornata di domani Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste, che interverrà in conferenza stampa alle ore 13.15, prima della partenza per Bergamo. Di seguito l'annuncio della società.

"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri interverrà in conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Lazio domani, sabato 22 ottobre, alle ore 13:15 presso la sala stampa del Centro Sportivo di Formello. La conferenza sarà trasmessa sui canali ufficiali biancocelesti: Lazio Style Radio, 89.3 FM, Lazio Style Channel, 233 di Sky, e sul profilo Twitter @OfficialSSLazio".