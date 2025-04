Atalanta - Lazio, Gila a Sky: “Settimana importantissima, diamo un senso alla stagione”

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna titolare Mario Gila, anche complice il forfait di Romagnoli. Ai microfoni di Sky Sport, il difensore biancoceleste ha espresso il proprio punto di vista prima della sfida contro l'Atalanta: "Partita chiave in questo momento per noi. Da oggi inizia una settimana importantissima che ci permetterà di dare un senso alla stagione. Dobbiamo affrontare la gara al 100%, sarà anche una motivazione in più per affrontare anche la prossima partita. Ci sta mancando qualcosa sia in attacco che in difesa, siamo coscienti di questo. Mancano 8 partite quindi dobbiamo essere concentrati sul lavoro. Sicuramente arriveranno altri punti e partite più positive".