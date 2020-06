Atalanta-Lazio, Gomez: "Loro tanta qualità, ma avevamo più energia"

Il Papu Gomez ai microfoni di Sky ha commentato la vittoria dell'Atalanta: "Noi i primi minuti dobbiamo prendere sempre il ritmo della partita, lo stesso è successo col Sassuolo. La qualità della Lazio poi non ti perdona, ma sappiamo rimontare. Forse avevamo più gamba, loro non giocavano da tanto. Il nostro modo di giocare ci porta al risultato, oggi è stato pesante e siamo stanchi. Io avevo i crampi dappertutto. Classifica? Continuiamo così e non si sa mai".