Atalanta - Lazio, i biancocelesti hanno corso più della Dea: le statistiche

La Lazio, dopo una mezz'ora di gioco straordinario, è caduta in casa dell'Atalanta. Da 0 - 2 a 3 - 2, la Dea è riuscita a rimontare lo svantaggio. Però, come risulta dalle statistiche del match, i biancocelesti non si sono certo tirati indietro. Nel complesso, gli uomini di Inzaghi hanno percorso più chilometri dell'Atalanta, 113.395 contro 109.693. Anche la velocità media è più alta in casa Lazio: 7 km/h per Immobile e compagni, 6,7 km/h per i bergamaschi. Il maratoneta della Lazio è stato Milinkovic, con 11.741 chilometri percorsi. Secondo solo a Remo Freuler, che ha sfondato il tetto dei 12 chilometri. Per velocità media è invece capolista Parolo, con 8.6 km/h.

