Atalanta - Lazio, i diffidati della Dea: in tre a rischio squalifica

Il calcio riparte anche in Italia. Dal 13 giugno il via alla Coppa Italia, poi dal 20 tornerà il campionato con i quattro recuperi della 26esima giornata. La Lazio farà da spettatrice per tornare protagonista dal 23 o 24 giugno contro l'Atalanta. I bergamaschi, però, prima dei biancocelesti affronteranno il Sassuolo. La ripresa contro i neroverdi sarà un test in più per la Dea che dovrà fare attenzione. Sono ben tre, infatti, i giocatori di Gasperini diffidati che saranno costretti ai box al prossimo giallo ricevuto. Si tratta di Malinovskyi, Palomino e Pasalic. Tre pedine determinanti nello scacchiere dei lombardi di cui il mister difficilmente vorrebbe fare a meno. Per loro la parola d'ordine sarà solo una: attenzione.

