Atalanta-Lazio, Muriel come Luis Alberto: gli ex partenti che spaccano le partite

RASSEGNA STAMPA - In estate erano destinati ad andar via, adesso sono tornati protagonisti. I due Luis di Atalanta e Lazio. Muriel e Alberto che domenica si ritroveranno l'uno contro l'altro al Gewiss Stadium per il big match dell'undicesima giornata di Serie A. I due calciatori più tecnici e con più qualità a disposizione di Gasperini e Sarri che fino a qualche mese fa sembravano a un passo dalla cessione. Il colombiano era scivolato dietro a Zapata nelle gerarchie e l'acquisto del giovane Hojlund aveva complicato le cose. L'infortunio di Duvan e l'inesperienza del danese, hanno spianato la strada a Muriel che prima da subentrato e adesso da titolare sta trascinando la Dea, sorprendentemente al secondo posto in classifica. Dall'altra parte c'è Luis Alberto che aveva espressamente richiesto di tornare in Spagna. La sua cessione sembrava solo questione di tempo, eppure è rimasto alla corte del Comandante mettendo a disposizione la sua classe e la sua fantasia. A partita in corso sta rendendo molto di più. Entra e spacca le partite con il suo estro. A Bergamo può partire ancora dalla panchina, ma l'Atalanta è avvisata.Quest'anno fa più male del solito quando inizia seduto sul seggiolino vicino a Sarri.