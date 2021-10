Atalanta - Lazio, probabili formazioni: gestione delle forze per Sarri

Lazio - Fiorentina è stata appena archiviata e già all'orizzonte c'è la sfida contro l'Atalanta. Sabato alle 15 al Gewiss Stadium sarà un'altra prova di maturità per la squadra biancoceleste, rialzatasi dopo il brutto stop di Verona e ora alla ricerca della continuità. L'unico indisponibile per Sarri è Zaccagni, gli altri vanno dosati considerando che la prossima settimana la Lazio giocherà una partita determinante per il suo futuro in Europa League contro il Marsiglia al Velodrome. Gasperini dovrà sicuramente fare a meno di Palomino squalificato e spera di recuperare Demiral e Toloi (il primo candidato per una maglia da titolare).

Probabili formazioni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; de Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Freuler, Koopmeiners, Maehle; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. All.: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.