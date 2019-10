Atalanta, per Zapata lesione di primo grado all'adduttore: niente Lazio

È arrivato il responso definitivo: lesione di primo grado all'adduttore della gamba destra e almeno tre settimane di stop per Zapata. Tradotto: il colombiano salterà il match contro la Lazio previsto per sabato 19 ottobre allo stadio Olimpico. A riportarlo è Sky Sport. Una pessima notizia per Gasperini, che dovrà decidere se far giocare Muriel dal primo minuto o puntare sull'attacco "leggero" formato da Malinovskyi, Ilicic e Gomez. Zapata, capocannoniere della scorsa Serie A e partito benissimo anche in questo campionato, sarà forzatamente assente anche contro Udinese, Napoli e Cagliari (oltre che in Champions League contro il Manchester City).

