Atalanta, seduta domenicale al Gewiss Stadium: Palomino e Czyborra in dubbio

Anche l'Atalanta prosegue la sua preparazione in vista della ripresa del campionato. I bergamaschi, il 24 ospiteranno a Bergamo la Lazio. La squadra di Gasperini è scesa in campo anche questa domenica, sul terreno del Gewiss Stadium. Gli unici a lavorare a parte sono stati Czyborra e Palomino. In caso di forfait del secondo, si pensa alle possibili alternative. Scaldano i motori Caldara e Sutalo. Domani i nerazzurri avranno un giorno di riposo prima della ripresa in programma martedì.