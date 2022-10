Atalanta, sospiro di sollievo per Gasperini: rientra un titolare per la Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno ad Atalanta - Lazio. Il Gewiss Stadium è pronto ad accogliere la squadra di Maurizio Sarri domenica 23 ottobre per l'11à giornata di Serie A. In vista della partita, come riporta il sito ufficiale dell'Atalanta, oggi è andata in scena una doppia seduta di lavoro al Centro Bortolotti di Zingonia. Solo ieri Duvan Zapata aveva svolto parte dell'allenamento con i compagni. Oggi il giocatore dell'Atalanta però si è allenato in gruppo. I problemi dunque per Gasperini sembrano rientrare, mentre ammontano quelli per la Lazio orfana di Ciro Immobile. Solo oggi è arrivato l'esito degli esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico del bicipite femorale della coscia sinistra. Per Immobile, si prevede uno stop di 40 giorni.