Atalanta - Spezia e il rigore ripetuto: la similitudine con Lazio - Lecce

In Atalanta - Spezia è avvenuto un episodio curioso. Sul parziale di 1-1 viene concesso un rigore ai nerazzurri che Provedel para a Zapata: dopo un colloquio con il Var l'arbitro Abisso ordina la ripetizione. Sulla respinta del portiere, il primo ad arrivare sul pallone è stato Erlic che però al momento del tiro era già con un piede dentro l'area. In parallelo anche un attaccante dell'Atalanta aveva fatto invsione, ma in questi casi viene punita l'irregolarità di chi arriva per primo sulla palla, secondo una direttiva introdotta dall'allora designatore Rizzoli alla vigilia della stagione 2019-20. Proprio durante quel campionato in Lazio - Lecce si verificò un episodio simile: rigore per i salentini, Strakosha respinge il tiro di Babacar, Lapadula insacca, ma il gol viene annullato perché l'attaccante del Perù aveva fatto invasione al momento della battuta. Il presidente del Lecce Sticchi Damiani polemizzò molto, perché come Lapadula anche Milinkovic era entrato in area prima dell'esecuzione, chiedendo la ripetizione del penalty. La decisione venne spiegata il giorno successivo e all'incontro della settimana seguente da Rizzoli, eppure Sticchi Damiani continuò a rivendicare un qualcosa che non esisteva allora e non esiste oggi.