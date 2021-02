Atalanta, vigilia di Coppa Italia: Gasperini torna sulla gara con la Lazio

Dopo la pesante sconfitta interna contro la Lazio, l'Atalanta tornerà in campo già domani, allo Stadio Maradona, per la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Napoli. Nel presentare la gara in conferenza stampa, il tecnico nerazzurro Gian Piero Gasperini è tornato sul confronto contro la Lazio in campionato: "Giochiamo talmente tante partite in poco tempo: se pensiamo che solo una settimana fa, avevamo appena giocato col Milan, poi in pochissimo tempo abbiamo fatto due partite con la Lazio. Credo che la cosa migliore sia pensare al Napoli domani: sarà una partita di grande valore. Effettivamente è un momento in cui tutte le big spingono molto molto forte. In campionato abbiamo tempo e ci sono ancora tante partite: 18 gare sono veramente tante. Ma in questo momento l’attenzione è tutta sulla Coppa Italia".