Atalanta, vittoria all'inglese sull'Empoli: Gasp è momentaneamente secondo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il lunch match della dodicesima giornata di Serie A va all'Atalanta che al Castellani batte 2-0 l'Empoli. Vittoria all'inglese per gli uomini di Gasperini che mantengono la porta inviolata e segnano un gol per tempo con Hateboer e Lookman. Nel mezzo iil rigore sbagliato da Koopmeiners. Vittoria importante per la Dea che reagisce alla sconfitta contro la Lazio e si porta momentaneamente al secondo posto aspettando i risultati dei biancocelesti e del Milan.

LA CLASSIFICA

Napoli 32*

Atalanta 27*

Milan 26

Lazio 24

Inter 24*

Roma 22

Juventus 22*

* una partita in più