Atalanta, Zaniolo: "In questi anni alti e bassi. Quando sono andato via dalla Roma..."

Giornata di presentazioni ufficiali in casa Atalanta dove a parlare è il nuovo acquisto Nicolò Zaniolo intervenuto in conferenza stampa dal Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia. Il calciatore, tra i vari argomenti trattati, è tornato a parlare anche dell'addio alla Roma: "Quando sono andato via dalla Roma volevo fare un'altra esperienza, all'estero, perché ti fa maturare come persona e come uomo. Avevo bisogno e volontà di voler cambiare, ciò non vuol dire che cancellerei tutto di questi due anni. Tante cose negative, ma anche positive. Ora sono felice di essere tornato in Italia e non vedo l'ora di iniziare".