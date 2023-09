Atletico Madrid, Morata a Sky: "Non posso dire niente altrimenti Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone

Alvaro Morata, alla vigilia della sfida contro la Lazio, ha parlato anche ai microfoni di SkySport: "La Champions è diversa, non c'entra niente come arrivi dall'ultima partita in campionato. Si ferma tutto, la Champions è diversa da tutto e arriviamo con tantissima voglia e col dispiacere dell'infortunio di Lemar dell'altro giorno. Ovviamente non avere tutti i giocatori a disposizione è sempre peggio, ma alla fine abbiamo una rosa completa, competitiva e soprattutto che ha tanta voglia di fare bene in Champions perché l'anno scorso non abbiamo fatto bene"

FORMAZIONE - "Abbiamo diverse possibilità e non posso dire quali sennò Sarri mi sente, soprattutto abbiamo una squadra molto unita, solida e per questo non vediamo l'ora di giocare domani per dimostrare a tutti che noi ci siamo e che abbiamo tanta fame e voglia"

LAZIO - "So che l'ultimo gol l'ho segnato contro di loro, è stata l'ultima partita qua in Italia ma alla fine il calcio fa tanti giri e si va da un lato all'altro. Non ci avevo pensato sinceramente prima di mettere piede qui, l'ho visto stamattina e tutto quello che ho dell'Italia sono ricordi meravigliosi. Ho anche la mia famiglia qui, è sempre bello tornare qui. La partita contro la Juve? Ne ho vista un po' quando eravamo in pullman per venire, sia per seguire la Juve sia per vedere la squadra che stavamo venendo ad affrontare. Ma come ho detto, non conta come arrivi e cosa hai fatto l'ultima partita perché la Champions è la Champions"

RITORNO - "C'erano diverse possibilità, ma ho avuto una conversazione faccia a faccia con il mister e mi ha trasmesso fiducia e volontà di farmi restare. Era la miglior scelta che potessi fare"

