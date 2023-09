Atletico Madrid, Simeone avvisa: “Vedo fame e competitività. È impossibile..."

TUTTOmercatoWEB.com

L’Atletico Madrid sarà la prima avversaria della Lazio nella fase a gironi di Champions League. Sfida interessante e molto attesa, specialmente per il ritorno di Simeone all'Olimpico. Il tecnico dei Colchoneros è pronto per affrontare la stagione e tutti gli impegni che ne derivano, ha fiducia nel gruppo nonostante il mercato lo abbia privato di due giocatori importanti: certo è Joao Felix e con molta probabilità anche Carrasco. Ne ha parlato lui stesso in occasione della conferenza stampa alla vigilia del match di campionato contro il Siviglia. Le parole: “ Abbiamo una squadra che mi piace, con possibilità di scelta in quasi tutti i ruoli. In attesa del ritorno di Reinildo. Abbiamo una squadra giovane, competitiva, con molto entusiasmo, con ragazzi che sono venuti qui per aiutare e sono entusiasta. Speriamo di poterlo dimostrare in campo”

“È impossibile dire qualcosa su una squadra che ha appena iniziato la stagione, sono contento perché ci sono molti giocatori che possono alternarsi, vedo la fame, l'entusiasmo, la freschezza e questo è un aspetto che mi è sempre piaciuto"

"Carrasco? Ne avevamo parlato con il club, sapevamo che qualcuno poteva andarsene e la partenza di Carrasco è compensata perché c'era un'opzione di partenza per lui a giugno. Ma ci sono Lino e Riquelme, se avremo bisogno di qualcosa in inverno lo studieremo, ma vedo cose che mi piacciono, sono entusiasta. Voglio molto bene a Yannick come persona. Ha necessità di andarsene anche se non è ufficiale e se così fosse, ci incontreremo a Riad per un caffè perché gli voglio bene, ora bisogna pensare a Galán, Riquelme o Lino, possono tutti giocare in quel posto”.

