Augsburg, l'ex Lazio Lichtsteiner annuncia l'addio: il saluto sui social

L'ex terzino della Lazio Stefan Lichtsteiner ha annunciato l'addio all'Augsburg. Lo svizzero, che dopo tre anni a Roma ha giocato per sette anni alla Juventus e uno all'Arsenal, militava nel club tedesco dall'estate scorsa. Il messaggio di addio ai tifosi arriva sui canali social del 36enne: "Grazie, cari fan, per il vostro grande supporto. Grazie anche alla mia squadra. Mi sono divertito molto con voi! - si legge nella didascalia del suo ultimo post - Vi auguro tutto il meglio per il futuro. Forza FCA... continuate così! Un abbraccio, Steph". Nessun riferimento all'ipotesi di lasciare il calcio giocato, e sebbene già due anni fa Lichtsteiner avesse pensato al ritiro potrebbe andare ancora avanti per un anno fino all'Europeo che si disputerà nel 2021.