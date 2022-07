AURONZO GIORNO 10 - Lazio, bagno di folla per Romagnoli: i tifosi impazziscono

Fonte: Dai nostri inviati ad Auronzo di Cadore

Si conclude l'allenamento allo Zandegiacomo, tutti negli spogliatoi tranne la star del ritiro: Alessio Romagnoli. Il nuovo acquisto della Lazio è indubbiamente uno dei giocatori più acclamati del ritiro ad Auronzo di Cadore. Il suo arrivo nella Capitale ha mandato in estati i tifosi, dopo giorni, Alessio continua a fare lo stesso effetto dal giorno in cui ha varcato le porte dell’aeroporto e ha esclamato: "Finalmente". Il tutto è stato certificato dalla fine della sessione di allenamento mattutina svolta dai biancocelesti. Appena la seduta si è conclusa, i tifosi si sono diretti verso la ringhiera dove un sorridente Romagnoli è andato a scattare foto e autografi. Per il nuovo difensore urla incessanti e tanto amore condite da grida che recitano: "Alessio, alessio, alessio". Non solo Romagnoli però, l'ex Milan è stato raggiunto anche da Stefan Radu e Francesco Acerbi.