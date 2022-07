AURONZO GIORNO 10 - Lazio, Patric assente: le sue condizioni

Il difensore biancoceleste ha saltato l'allenamento mattutino e ha spiegato in conferenza le ragioni che gli hanno impedito....

La Lazio di Maurizio Sarri prosegue il suo lavoro ad Auronzo di Cadore. Decimo giorno di lavoro allo Zandegiacomo e allenamento tra schemi e tattica. Assente Patric che ha parlato in conferenza stampa al termine della seduta spiegando le ragioni per cui non era in campo. Queste le sue parole: "Ho un problema al ginocchio (destro, ndr), una iperestensione. Adesso devo cercare di non prendere antidolorifici e riuscire a stare meglio. Nulla di grave, ma quando faccio un passaggio mi fa male. Ho saltato un giorno, meglio così. Non sono un leader, ci sono 5 giocatori forti dietro. Mi devo guadagnare il mio posto, siamo tutti uguali".