AURONZO GIORNO 10 - Lazio, tifosi speciali per Immobile allo Zandegiacomo

AURONZO GIORNO 10 - Meravigliosa sorpresa al campo dello Zandegiacomo. Sugli spalti, non solo i tifosi, c'è anche la famiglia Immobile. Michela e Antonio sono arrivati mercoledì ad Auronzo di Cadore per vedere il proprio figlio svolgere una prima parte del ritiro estivo. Sia la mamma sia il papà si sono mostrati contenti e orgogliosi del rendimento del figlio e dei successi agguantati fino alla scorsa stagione. Domani lasceranno il Veneto per tornare a casa e per l'occasione hanno scelto di assistere alla sessione mattutina di allenamento della Lazio. Non solo, potrebbero sfruttare anche il pomeriggio libero concesso da Maurizio Sarri.