AURONZO GIORNO 4 - Lazio, Sarri plasma il 4-3-3. Muriqi tripletta, Kamenovic da centrale

AGGIORNAMENTO 19.05 - Allenamento terminato. Sarri a colloquio con Strakosha.

PARTITELLA LIVE:

Rossi - Celesti 0-3 (Muriqi, Muriqi, Muriqi)

10': Gol dei Celesti. Azione bellissima dei celesti con Raul Moro che serve Muriqi che di potenza s'inserisce e scaraventa il pallone in rete di potenza. Finisce 3-0 la partita.

9': Bella azione dei celesti con Raul Moro liberato da Escalante che effettua un cross teso e pericoloso, scivolata di Vavro e deviazione di Strakosha, rischio autogol scampato

8': Buona fuga di Raul Moro che scarica su Akpa Akpro, inserimento di Cataldi, ma difende bene Milinkovic

7': Rinvio sbagliato da Strakosha, tiro a giro di Cataldi a traversa piena! Sulla respinta grande difesa della palla di Muriqi che calcia potente ma colpisce Vavro

7': Buon cross di Fares, palla che gira dietro la difesa ma non c'è nessuno a prenderla

5': Piccolo break

3': Buon movimento di Muriqi che si libera al tiro, palla fuori di poco alla sinistra di Strakosha

1': Buon pressing portato da Akpa Akpro, bravo Radu a non perdere il pallone sulla pressione successiva di Muriqi

0': Secondo tempo che inizia con un po' di cambi, di seguito le formazioni:

Celesti: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Fares; Akpa Akpro, Escalante, Cataldi; Jony, Muriqi, Raul Moro

Rossi: Strakosha; Lazzari, Vavro, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Bertini; Adekanye, Caicedo, Troise

-----

10': Finisce il primo tempo. Sarri dà le consuete indicazioni

9': Gol dei celesti. Rigore di Muriqi con tiro a incrociare.

8': Palla dentro per Raul Moro, bell'intervento di Marusic che lo anticipa di un soffio

7': Gol dei celesti. Errore di Radu in fase di uscita, Muriqi arpiona il pallone col mancino e lo piazza alle spalle di Strakosha

5': Gioco interrotto per un brutto contrasto. Rimane a terra Vavro. Spray ghiacciato per lui. Il centrale zoppica ma riprende il suo posto

4': Alcuni cambi in corsa. Troise si cambia con Adekanye mentre Kamenovic con Durmisi. Palla in profondità proprio di Leiva per Troise, esce Reina a terra

2': Non succede ancora nulla, Sarri riprende tutti, la palla viaggia troppo in orizzontale

0': Inizia la partitella

Rossi: Strakosha; Lazzari, Vavro, Radu, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Bertini; Adekanye (Troise), Caicedo, Raul Moro

Celesti: Reina; Jony, Marusic, Patric, Durmisi (Kamenovic); Akpa Akpro, Escalante, Cataldi; Shehu, Muriqi, Fares

AGGIORNAMENTO 18.30 - Esercizio finito. Si va a prendere la porta. Scatta la partitella.

AGGIORNAMENTO 18.20 - Continua l'esercizio precedente. Piaccola curiosità: Kamenovic impiegato da centrale di centrocampo (naturalmente a giro con Leiva ed Escalante davanti)

AGGIORNAMENTO 18.10 - "Posizioni del corpo pronta a scappare", "Esterni stretti eh, troppo larghi i centrali", "Si può andare ragà". Gli ordini del comandante sono tanti e diversi fra loro. Sarri sta plasmando il suo 4-3-3 in campo. Manovra, scivolamento, copertura. Il tecnico non lascia nulla al caso e pretende grande tecnica nei passaggi arrivando ad apostrofare anche qualche passaggio come un servizio di "m...". Concentrato, quasi incantato, il pubblico dello Zandegiacomo.

AGGIORNAMENTO 17.50 - Esercitazione di possesso palla con due uomini al centro e un ampio cerchio. Le regole sono le medesime del torello. Nel tempo aumentano gli uomini al centro. Quindi due, poi tre...

AGGIORNAMENTO 17.40 - La squadra si è riunita per un briefing agli ordini di Sarri sul campo adiacente a quello principale. Messa in moto atletica.

AGGIORNAMENTO 17.30 - La squadra puntuale è entrata sul terreno di gioco. Fra poco si comincerà a lavorare sul campo adiacente a quello principale-

AGGIORNAMENTO 11.50 - Terminata la seduta mattutina. Rientrano tutti negli spogliatoi tranne qualche calciatore che si intrattiene in campo per stop e tiri verso la porta difesa da Alia e Adamonis: Muriqi, Milinkovic (che tecnica), Raul Moro, Shehu, Bertini, Adekanye, Cataldi e Troise. Chi sbaglia è fuori. Sfida terminata con la finale Cataldi - Raul Moro: errore per entrambi.

AGGIORNAMENTO 11.30 - Inizia l'esercitazione per centrocampisti (manovra, tutto di prima, dieci passaggi in totale, ricerca della sponda, copertura e inserimenti) e attaccanti (soprattutto un lavoro di regia offensiva per favorire gli esterni).

AGGIORNAMENTO 11.20 - Finita la mattinata in campo per i difensori. Tocca ai centrocampisti e agli attaccanti scendere sul campo adiacente allo Zandegiacomo per il lavoro atletico

AGGIORNAMENTO 11.15 - Stesso esercizio, ma questa volta il pallone viene alternato fra cross e rasoterra. Grandissimo gol di Marusic che strappa gli applausi dello Zandegiacomo. Stop di esterno, l'esterno si è portato a spasso Patric per poi scaricare un violento destro sotto al traversa della porta difesa da Strakosha

AGGIORNAMENTO 11.05 - Ora si lavora sullo scivolare all'indietro sul cross dell'esterno. Mattinata dedicata ancora alla difesa, dunque. Lazzari è il crossatore, Hysaj in uscita sull'esterno, Radu, Vavro e Marusic a marcare Durmisi e Patric.

AGGIORNAMENTO 10.54 - Kamenovic ha fatto il suo ingresso in campo. Sta salutando i membri dello staff di Sarri.

AGGIORNAMENTO 10.45 - Nuova esercitazione quest'oggi per la difesa. Si lavora sull'uscita del centrale di parte e sullo scivolamento laterale. Sarri si è posizionato sulla linea dei quattro, li vuole assolutamente in linea. E soprattutto rimarca troppa "lentezza" in alcune occasioni. Più velocità e reattività.

AGGIORNAMENTO 10.29 - Lazio in campo. Briefing con Maurizio Sarri per quanto concerne i difensori. Il resto della rosa è in palestra. Lavoro atletico invece per la retroguardia sul campo adiacente al principale.

AURONZO - Quarto giorno di ritiro e di addestramento per la Lazio. Tra poco via alla seduta mattutina, la prima della giornata (quella pomeridiana è fissata per le 17.30). La squadra è arrivata allo Zandegiacomo, dopo il riscaldamento mister Sarri proseguirà il lavoro tattico e atletico con la rosa biancoceleste.

