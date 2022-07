AURONZO GIORNO 6 - Lazio, Cataldi e Lazzari prendono in giro Zaccagni: l'arciere risponde così

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AURONZO - L'allenamento pomeridiano della Lazio allo Zandgiacomo si chiude con una sessione di tiri verso la porta. Una decina di biancocelesti si fermano sul terreno di gioco per cercare di infilare Alia e Furlanetto. Tra loro anche Mattia Zaccagni che però viene preso di mira da alcuni suoi compagni. Cataldi, Lazzari e Akpa Akpro, rimasti a bordo campo, prendono in giro il numero 20 che non riesce a gonfiare la rete nostante i tanti tentativi. Alla fine il gol arriva e l'arciere si toglie un sassolino dalla scarpa. Sorriso, esultanza e dito puntato verso i suoi compagni come a dire: "Questo è per voi".