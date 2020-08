AURONZO GIORNO 7 - Lazio, anche Milinkovic e Marusic lasciano il ritiro

AURONZO DI CADORE - Anche Milinkovic e Marusic hanno lasciato il ritiro biancoceleste sotto le Tre Cime di Lavaredo. I due calciatori, grazie a un decreto ad hoc che ne permette il rientro, sono partiti per gli impegni delle rispettive nazionali. La lista dei giocatori non più presenti ad Auronzo si allunga quindi e annovera attualmente Immobile, Acerbi, Armini, Badelj, Milinkovic e Marusic. A questi si aggiungerà a breve Strakosha che in mattinata ha lavorato allo Zandegiacomo per poi raggiungere l'Albania.