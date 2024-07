AURONZO GIORNO 9 - Allenamento e il punto infortuni: il nostro tg - VIDEO

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

Prosegue la preparazione della Lazio ad Auronzo di Cadore quando siamo giunti al nono giorno. Unica seduta d'allenamento (di scarico) per la squadra, impegnata nella giornata di ieri nell'amichevole contro il Trapani. Sessione d'allenamento facoltativa per il gruppo di Baroni, con tanti giorni che hanno raggiunto lo Zandegiacomo: ripetute per Hysaj, Castrovilli e Zaccagni. Ecco il nostro tg a cura di Alessandro Vittori.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO