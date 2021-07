AURONZO GIORNO 9 - Lazio, Tare tra i tifosi: 100 metri fra foto e sorrisi

AURONZO - Cento metri di passione. Per il direttore sportivo della Lazio arrivare al gazebo riservato alla società per osservare gli allenamento non è stato facile questa mattina. Fermato dai tifosi per una foto, Igli Tare non si è negato all'affetto dei presenti. Amichevole alle spalle, c'è da continuare a costruire una rosa come Sarri richiede. Giocatori ancora da valutare, giocatori da cedere, altri da trattenere, alcuni da acquistare. Il lavoro del ds è ancora nel pieno della sua calda estate e la stima può aiutare.