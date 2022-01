Balotelli positivo al Covid-19: il comunicato dell’ Adana Demirspor

Anche Mario Balotelli deve fare i conti con il Covid-19. L'ex attaccante di Milan e Inter, attualmente in forze all'Adana Demirspor, è risultato positivo al tampone e ha già iniziato il suo periodo di quarantena. A dare la notizia è proprio il club turco con un comunicato ufficiale: "Dopo i sintomi avvertiti dal nostro calciatore Mario Balotelli, l'esito del test PCR Covid-19, che aveva effettuato nel suo Paese, l'Italia, è risultato positivo. Il nostro calciatore, che ha iniziato il percorso di isolamento e cura, trascorrerà questo tempo a casa in Italia. Auguriamo al nostro giocatore una pronta guarigione".