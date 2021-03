Pochi minuti al fischio di inizio di Lazio - Juventus. Ai microfoni di DAZN è intervenuto Balzaretti: "La Juventus deve vincere, ma la Lazio è una squadra forte e quindi per i bianconeri è un test importante. Inzaghi ha consolidato alcuni principi con i giocatori chiave, ma quando deve fare affidamento sulle seconde linee queste non sono all'altezza della situazione. Mancano i cambi quando i big sono più stanchi, si abbassa il livello e non arrivano i risultati".