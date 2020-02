Banche, Intesa Sanpaolo lancia un'offerta su Ubi Banca

Clamorosa notizia per il mondo bancario italiano e internazionale. Intesa Sanpaolo, la prima banca italiana, ha lanciato nella serata di ieri un'offerta pubblica di scambio su Ubi Banca, la quarta banca del paese. Una mossa annunciata dopo il consiglio d'amministrazione dell'istituto: Intesa offrirà 17 azioni proprie ogni 10 azioni di Ubi, per un corrispettivo che corrisponde a una valorizzazione di 4,25 euro contro i 3,33 della chiusura di Ubi, con un premio del 27,6% sul valore di Borsa al 14 febbraio. L'offerta non è concordata con Ubi, ma non si tratta, come riporta repubblica.it, di un'offerta ostile.