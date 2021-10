Barcellona, addio Koeman: Xavi è sempre più vicino

Le strade del Barcellona e di Ronald Koeman si sono separate. Il tecnico olandese, autore di un avvio di stagione tutt'altro che entusiasmante, è stato esonerato proprio ieri sera, al termine del match perso contro il Vallecano. Adesso, la società blaugrana dovrà fare in fretta e trovare una nuova guida tecnica per la squadra. Sono tanti i nomi fatti nelle ultime ore, da Pirlo a Martinez, passando per ten Hag e Gallardo. Il favorito numero uno per la panchina catalana è Xavi Hernandez. Si tratterebbe di un grande ritorno per il centrocampista che ha scritto la storia recente del club vincendo trofei e portando la fascia di capitano. Secondo Tuttomercatoweb, l'operazione tra il Barcellona e il mister spagnolo è ormai ai dettagli e l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare nelle prossime ore.