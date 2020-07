Barcellona, dall'Inghilterra: Messi vuole Bielsa al Camp Nou

Marcelo Bielsa tecnico del Barcellona grazie all'endorsement di Leo Messi? Possibile, almeno secondo il tabloid inglese The Sun. Secondo quanto riporta il media britannico, il quasi allenatore della Lazio nel 2016 e adesso fresco di promozione in Premier League con il Leeds sarebbe stato richiesto alla dirigenza del Barcellona proprio dal suo capitano in campo: Messi non sarebbe soddisfatto di mister Quique Setién e avrebbe chiesto al club catalano di sostituirlo con Bielsa. Una voce adatta alla storia del Loco, che però non è ancora confermata dai fatti.