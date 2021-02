Barcellona, il Camp Nou pronto a diventare un centro per vaccini

In Spagna sono sicuri: il Dipartimento della Salute della Generalitat sta preparando la logistica per rendere il Camp Nou di Barcellona un centro di vaccinazione di massa. Da Lionel Messi ai vaccini contro il Covid 19 seguendo gli esempi negli Stati Uniti, dove allo Yankee Stadium di New York hanno già iniziato la somministrazione. L’ok finale spetterà al club catalano, che è ancora senza patron. In lizza Joan Laporta, Víctor Font e Toni Freixa. "Abbiamo preso un primo contatto con il Barça, ci interessano spazi emblematici come il Camp Nou o la Sagrada Familia" ha dichiarato il segretario alla sanità pubblica della Catalogna Josep Maria Argimon. Un'idea simbolo che servirà anche a convincere tanti scettici alla vaccinazione.