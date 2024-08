Barcellona, il figlio di un ex Lazio entra in dirigenza: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Il figlio di un ex Lazio nella dirigenza del Barcellona. Secondo le ultime voci, Andrea Mancini, figlio di Roberto, entrerà nella squadra di Deco, ex calciatore portoghese e attuale direttore sportivo dei blaugrana. Come riportato da Relevo, l'ex membro dello staff tecnico della Sampdoria è pronto a ripartire dalla Spagna e in particolare dal club catalano. Nelle prossime ore atteso il comunicato ufficiale.