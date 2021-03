Barcellona, in corso le elezioni presidenziali al Camp Nou: i nomi dei candidati

Oggi è un grande giorno in casa Barcellona. Sono in corso, al Camp Nou, le elezioni presidenziali per capire chi sarà il nuovo presidente del club blaugrana dopo Bartomeu. Ci sono 110.290 aventi diritto al voto e oggi toccherà a 87.479 soci mentre gli altri hanno già espresso la loro preferenza. I seggi sono stati aperti alle 9 e chiuderanno alle 21 di questa sera. I candidati al ruolo di presidente sono tre: I candidati sono tre: l’avvocato Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa. Intorno alle 23.30 si saprà il nome del vincitore.