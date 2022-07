Barcellona, Lewandowski senza peli sulla lingua: "C'è gente che non dice la verità"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lewandowski è passato dal Bayern Monaco al Barcellona. In un'intervista all'Espn ha tenuto a ribadire che il suo passaggio ai blaugrana non ha niente a che vedere con il tentativo dei bavaresi di acquistare Halland: "La mia decisione di andarmene non c’entra nulla con questo. Il problema è che c’è gente che non dice la verità e per me è fondamentale essere sempre molto chiari. Ed è proprio questo il problema che ho avuto col vecchio club. La verità è che il Bayern aveva bisogno di trovare un argomento da presentare davanti ai tifosi per vendermi a un altro club. Per questo sono state dette un sacco di sciocchezze sulla mia situazione. Ma nonostante tutto, i tifosi mi hanno sostenuto fino alla fine e sono molto grato per il loro appoggio. Il rapporto era ottimo. Mi mancheranno tantissimo. Eravamo molto più che semplici compagni di squadra. Sono stato accolto benissimo. Xavi e i nuovi compagni mi stanno aiutando molto".