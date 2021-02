Barcellona, Piqué e quella frase sugli arbitri spagnoli: rischia una maxi squalifica

"L’85% degli arbitri è di Madrid. Come fanno a non fischiare a favore del Real?”. Così qualche giorno fa il difensore del Barcellona Gerard Piqué si era espresso sulla classe arbitrale spagnola. Adesso la commissione disciplinare della Federcalcio è costretta a prendere provvedimenti. Il centrale blaugrana rischia di restare lontano dal campo per parecchio tempo. Per lui probabile squalifica dalle 4 alle 12 giornate.