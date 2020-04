Baronio: "Lazio meglio di Juve e Inter prima dello stop. Su Inzaghi..."

Roberto Baronio, ex centrocampista della Lazio, è intervenuto ai microfoni di JuventusNews24. Chiamato a dire la sua sulla lotta per il titolo di Serie A, l'ex allenatore del Brescia ha spiegato: "Scudetto? La Lazio stava meglio a livello fisico e mentale. La Juve rimane sempre la solita. Senza dimenticare l’Inter. Ma la verità è che quando si ripartirà si azzererà tutto, sarà un campionato diverso da quello che abbiamo visto sinora. Vincerà chi troverà stimoli e la giusta tenuta. Inzaghi? Io e Simone siamo molto amici. È evidente quello che ha fatto in questi alla Lazio, posso solo parlarne bene. Sta crescendo in qualità, anche come insegnante di calcio. Io penso che, con l’esperienza maturata in questi anni, in una grande squadra ci starebbe benissimo".

