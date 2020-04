Roma, ufficiale il taglio degli stipendi: il comunicato del club

I calciatori della Roma seguono quanto fatto dalla Juventus e dal Parma. I giallorossi hanno deciso di rinunciare agli stipendi per il resto della stagione. Sul sito ufficiale del club, il comunicato con il quale è stata annunciata la scelta: "Guido Fienga ringrazia i giocatori dell’AS Roma, l’allenatore e il suo staff in seguito alla rinuncia dei rispettivi stipendi per il resto della stagione, al fine di supportare il Club. I calciatori, Paulo Fonseca e i suoi collaboratori hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19. Gli atleti giallorossi, il tecnico e il suo staff hanno anche concordato di pagare collettivamente la differenza economica per garantire che ogni dipendente interessato dagli ammortizzatori sociali messi a disposizione dal Governo continui a percepire il proprio stipendio netto".

LE DICHIARAZIONI DI FIENGA - Nel comunicato anche le dichiarazioni del CEO della Roma, Guido Fienga: "Parliamo sempre dell’unità di intenti della nostra Società e, attraverso la scelta spontanea di tagliarsi lo stipendio per il resto della stagione, i giocatori, l’allenatore e il suo staff hanno dimostrato che siamo davvero tutti assieme", ha dichiarato Fienga. "Dzeko, tutti i giocatori e Fonseca hanno dimostrato di comprendere veramente cosa rappresenta questo Club e li ringraziamo anche per il loro magnifico gesto nei confronti dei nostri dipendenti”.

