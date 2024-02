Bayern Monaco | Bufera su Tuchel, i tifosi chiedono l'esonero: cosa sta succedendo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Getty/Uefa/Image Sport

A pochissimi giorni dall'importantissima sfida di Champions League dell'Olimpico tra Lazio e Bayern Monaco, nella città tedesca cresce il malcontento intorno a Tuchel, non di certo apprezzato dai suoi tifosi nonostante il club si trovi attualmente secondo in classifica. A far infuocare gli animi sono state scelte tecnico-tattiche incomprese dagli stessi supporters, oltre che la pesantissima sconfitta di ieri contro la capolista Bayer Leverkusen per 3-0. Sui social questi i commenti più ricorrenti: "Tuchel out", "Ho visto abbastanza di Tuchel... Portate via quest'uomo dal mio bellissimo club il prima possibile", "Cosa state aspettando? Cacciatelo prima che sia troppo tardi".

"Vero senso di vergogna, questo non è il Bayern. Complimenti alla direzione e in particolare a Thomas Tuchel", commenta un altro utente, e poi c'è chi proprio non capisce il suo calcio: "Qualcuno può spiegare l'idea di gioco di Thomas Tuchel per favore?"