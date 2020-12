Bayern Monaco, gli impegni: a febbraio anche il Mondiale per club

L'urna di Nyon non è stata benevola con la Lazio, che agli ottavi di Champions League se la vedrà con il Bayern Monaco. Ora l'attenzione è rivolta alla comunicazione delle date delle gare da parte della Uefa, con la certezza che l'andata sarà allo Stadio Olimpico, il ritorno all'Allianz Arena. A ridosso della doppia sfida contro la squadra di Inzaghi i tedeschi avranno anche un altro importante impegno stagionale: il Mondiale per club si disputerà tra l'1 e l'11 febbraio in Qatar. Non ci sarà invece la solita sosta lunga in Bundesliga. Rispetto alle solite sei settimane è stato deciso uno stop in linea con gli altri campionati europei, dal 21 dicembre al 2 gennaio.

